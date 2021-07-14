لبنان

رئيس وزراء إسرائيل: نمتلك جميع الوسائل والقدرات لمواجهة حزب الله

Lebanon 24
14-07-2021 | 15:47
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن لبنان ينهار مثل كل الدول التي تسيطر عليها إيران وتتمركز داخلها، على حد تعبيره.

وأضاف بينيت، خلال كلمة له في احتفال عسكري، مساء اليوم الأربعاء: "تعتبر التهديدات الأمنية من حولنا أكثر تعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ بها، ونحن نتصرف ضدها حيثما ومتى لزم الأمر"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتطرق بينيت للوضع الاقتصادي في لبنان بقوله: "دولة لبنان تنهار، مثل أي دولة تسيطر عليها أو تتمركز بها إيران.. كل ما تلمسه إيران ينهار".

وتابع: "حزب الله نيابة عن إيران يعرض مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر. لدينا معهم (مواطني لبنان) عدو مشترك - حزب الله وإيران، الاختلاف هو أن لدينا الأدوات والقدرات للتعامل مع هذا العدو. وسنواصل مراقبة كل من يعمل ضدنا عن كثب واليقظة والاستعداد لمواجهة أي سيناريو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تواجه العديد من التحديات بينها: "تفكك لبنان، والتهديدات من سوريا إلى جانب استقرارها"، مضيفًا "نعتمد على تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر، وعلى موجة التطبيع التي تتمثل مهمتنا في تشجيعها وتقويتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة "مكان"، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع انهيار محتمل للبنان وتدفق آلاف اللاجئين إلى داخل الحدود الجنوبية، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية.
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