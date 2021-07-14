لبنان

تباعد بين جمهور قوّتين من لون واحد

Lebanon 24
14-07-2021 | 17:04
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بلغ التباعد بين جمهور قوتين سياسيتين من لون واحد حداً ملموساً على خلفية التعامل مع الأزمات اليومية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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