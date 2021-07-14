لبنان

تريّث في رفع الحصانة

Lebanon 24
14-07-2021 | 17:05
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تتريّث بعض الكتل في حسم موقفها من رفع الحصانة، بانتظار جلاء الموقف الحكومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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