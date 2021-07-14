لبنان

تشكيلة التعايش المر.. توزيع جديد للحقائب

Lebanon 24
14-07-2021 | 17:36
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "التشكيلة الحكومية التي قدّمها رئيس الحكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية والمؤلفة من ٢٤ وزيرا تضمّنت توزيعاً جديداً للحقائب وكذلك للحقائب على الطوائف".
وأشارت إلى أن "هناك أسماء إضافية وردت فيها إمّا حقيبتا الخارجية والدفاع فوزّعتا على الحصة المسيحية وكانت حصة الداخلية للتمثيل السني".
وكشفت إن "الصيغة الحكومية التي قدّمها الحريري لعون لم يناقشه فيها حتى انه لم يسأله رأيه بها أو اقترح عليه إجراء تعديل"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية لا علم له بالأسماء المسيحية أو المسلمة التي اقترحها الحريري مع العلم أنها ضمت بعض الأسماء التي لا تلقى رفضا من قبله لكن في الإجمال قالت المصادر إن الرئيس المكلف سمى معظم الأسماء".
وأفادت أن "الحريري أجرى تعديلات في الصيغة القديمة مع احتفاظه بأسماء تحفظ عليها رئيس الجمهورية".
وفهم أن "لا علم لرئيس الجمهورية حتى بالأسماء الدرزية وممثّل "الحزب الديمقراطي اللبناني" الذي يمثله النائب طلال أرسلان".
المصدر: اللواء
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