لبنان

مروحة من الإتصالات بعد لقاء عون - الحريري

Lebanon 24
14-07-2021 | 17:53
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قالت أوساط مراقبة عبر "اللواء" إن "مروحة من الاتصالات والمشاورات قامت بعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".
وفي المعلومات المتوافرة أنه "في تشكيلة ال ٢٤ وزيرا اضيف اسم للحصة الشيعية لتصبح ٥ وزراء للشيعة و٥ للسنة و٢ للدروز في حين ١٢ وزيرا وزعوا على الحصة المسيحية. وعلم أن وزارة الدفاع اسندت إلى ارثوذكسي والخارجية إلى ماروني".
المصدر: اللواء
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