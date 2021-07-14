لبنان

كلمة لنصر الله غداً

Lebanon 24
14-07-2021 | 18:10
A-
A+
Doc-P-842882-637619083284702792.jpg
Doc-P-842882-637619083284702792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله غداً حول الوضع العام، ولمناسبة مرور 15 عاماً على حرب تموز 2006، وفق ما ذكرت "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
السيد نصر الله: لماذا لا تلجأ الدولة إلى خيار انشاء مصافي للمشتقات النفطية وتأمين جزء كبير من حاجات السوق اللبناني بكلفة أقل وهناك شركة جاهزة لهذا المشروع فقط تحتاج الى التوقيع
lebanon 24
15/07/2021 14:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصر الله: كل المقدمات الادارية واللوجستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من ايران الى لبنان وتوزيعه قد أنجزناها وهذا الوعد ما زال قائما
lebanon 24
15/07/2021 14:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصر الله: حزب الله موقعه وأولوياته مختلفة ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم
lebanon 24
15/07/2021 14:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصر الله: بدأنا بتلبية هذه الدعوة ونمد يد المساعدة وندافع عن حقوق كل لبناني له حق وهذا من واجباتنا
lebanon 24
15/07/2021 14:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

نصر الله

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2021-07-15
07:20 | 2021-07-15
07:06 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
06:47 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website