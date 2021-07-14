الدعم المصري يستهدف كل لبنان

أشارت مصادر مصرية مطلعة عبر "الجريدة" الكويتية الى أن "الدعم المصري للشعب اللبناني يتجاوز جميع أطياف العمل السياسي، ويستهدف لبنان ككل واحد، وأن القاهرة ترى ضرورة سرعة تشكيل حكومة بقيادة الحريري من أجل البدء الفوري في معالجة الأزمات الأكثر إلحاحاً، التي تواجه لبنان حالياً، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية المستفحلة".وأكّدت أن "مصر تريد استغلال علاقاتها الجيّدة بجميع الأطراف في المشهد اللبناني، من أجل التوصل إلى تشكيل الحكومة التي تعبّر عن لبنان وشعبه، لكي تكون قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي في الفترة المقبلة التي تتطلب تكاتف جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المرتقبة لتكون قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي".