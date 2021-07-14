اتفاق على تعيين

علم أن اتصالات سياسية وروحية من طائفة تلاقت قياداتها على ضرورة لم الشمل تمحورت حول تعيين قاضٍ مذهبي في إحدى المحاكم في الجبل، والإتصالات قطعت شوطاً متقدّماً.

(النهار)