لبنان

اتفاق على تعيين

Lebanon 24
14-07-2021 | 21:20
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علم أن اتصالات سياسية وروحية من طائفة تلاقت قياداتها على ضرورة لم الشمل تمحورت حول تعيين قاضٍ مذهبي في إحدى المحاكم في الجبل، والإتصالات قطعت شوطاً متقدّماً.
 
(النهار)
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