ارتياح في سفارتين

لوحظ أن إحدى بلديات المتن الشمالي، والتي قامت بعملية تلقيح واسعة النطاق، شملت كل العاملين في المنازل والمحطات والمصانع من جنسيات مختلفة، ولدت ارتياحاً لدى سفارات بلدان هؤلاء العمال والعاملات، الذين اتصلوا مهنئين بهذا الإنجاز.

(النهار)