لبنان

ارتياح في سفارتين

Lebanon 24
14-07-2021 | 21:22
A-
A+
Doc-P-842899-637619234276483066.jpg
Doc-P-842899-637619234276483066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أن إحدى بلديات المتن الشمالي، والتي قامت بعملية تلقيح واسعة النطاق، شملت كل العاملين في المنازل والمحطات والمصانع من جنسيات مختلفة، ولدت ارتياحاً لدى سفارات بلدان هؤلاء العمال والعاملات، الذين اتصلوا مهنئين بهذا الإنجاز.
 
(النهار)
مواضيع ذات صلة
احتمال حدوث "كارثة مطلقة" بسبب كورونا.. ملايين الأطفال لم يتلقوا لقاحاتهم الدورية
lebanon 24
15/07/2021 14:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مضاعفات نادرة لبعض لقاحات كورونا... اليكم التفاصيل
lebanon 24
15/07/2021 14:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: سنرسل 800 ألف جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها لمكافحة كورونا
lebanon 24
15/07/2021 14:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الصحية الأميركية: لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي نادر
lebanon 24
15/07/2021 14:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لقاح

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2021-07-15
07:27 | 2021-07-15
07:20 | 2021-07-15
07:06 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website