أكبر من بدري

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Lebanon 24
14-07-2021 | 21:23
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ينقل احد اهالي ضحايا انفجار المرفأ عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر انه كان يعلم بوجود نيترات الامونيوم في حرم المرفأ لكن الموضوع كان اكبر منه ولم يكن قادراً على التأثير في مجرياته.
(النهار)
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بدري ضاهر

انفجار المرفأ

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