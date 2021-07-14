أكبر من بدري

ينقل احد اهالي ضحايا انفجار المرفأ عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر انه كان يعلم بوجود نيترات الامونيوم في حرم المرفأ لكن الموضوع كان اكبر منه ولم يكن قادراً على التأثير في مجرياته.

(النهار)