لبنان

التعويض الفضيحة

Lebanon 24
14-07-2021 | 21:26
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علم أن متعهد سد جنة اوقف الاشغال في الموقع، بعد حصوله على تعويض 8 ملايين و100 ألف دولار، تعويضاً عمّا سمي "عراقيل وتأخير في التنفيذ"، وهو التعويض الفضيحة قيد التحقيق اليوم لدى النيابة العامة المالية.
 
(نداء الوطن)
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سد جنة

تعويض

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