علم أن متعهد سد جنة اوقف الاشغال في الموقع، بعد حصوله على تعويض 8 ملايين و100 ألف دولار، تعويضاً عمّا سمي "عراقيل وتأخير في التنفيذ"، وهو التعويض الفضيحة قيد التحقيق اليوم لدى النيابة العامة المالية.

(نداء الوطن)