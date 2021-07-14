لبنان

عون مرتاح صحيا وغير متوتر

Lebanon 24
14-07-2021 | 23:03
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كتبت "نداء الوطن" كان اللافت امس هو خروج رئيس الجمهورية من مكتبه بعد مغادرة الحريري لتفقد الصحافيين المعتمدين في القصر الجمهوري، في دردشة اراد منها ايصال رسالتين: الاولى ان صحته بخير، وهو بالفعل ظهر كذلك، والثانية اظهار انه مرتاح وليس في موقف متوتر كما بدا الحريري اثناء حضوره الى بعبدا وفي خلال تصريحه، ولم يكتف بذلك انما مازح الصحافيين بعد إلحاحهم على سؤاله عن مهلة الحريري له للجواب غداً (اليوم) قائلاً: بيأمر، وعندما سئل عن رأيه بالتشكيلة قال: "ان شاء الله خيراً"، واردف قائلاً "اود سؤالكم عن الطقس اليوم".
المصدر: نداء الوطن
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