هل يزور الحريري بعبدا مجددا اليوم؟

مصادر مطلعة على الجو الحكومي تكشف عبر "الديار" ان تحديد الحريري مهلة من امس حتى اليوم وتحديداً قبل ظهر اليوم ،اي اقل من 24 ساعة لرئيس الجمهورية للرد على تشكيلته ، اتى بعدما فهم من رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما ما مفاده : «بجاوبك بكرا»، لكن الابرز هو ما كشفته المصادر باشارتها الى انه ليس من الضروري ان يرد رئيس الجمهورية على طلب الحريري ضمن المهلة التي هو حددها له، ما يعني عمليا ان جواب عون سيتأخر اكثر من 24 ساعة، وفي هذا الامر احراج اكثر للحريري قبيل مقابلته التلفزيونية مساء فبصيح عندئذ محشورا بما يمكن ان يعلنه : فهل يعتذر اذا لم يصله بعد جواب عون؟ او يتريث؟ او يرجئ المقابلة التلفزيونية؟ علما ان مصادر مطلعة على جو الحريري لم تستبعد ان يعمد الرئيس المكلف ، وفي اطار لعبة الشحن والنكايات السياسية باخر الاوراق الحكومية « الى زيارة اخرى لبعبدا قبل ظهر اليوم يطلب فيها تسلم ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلته قبيل مقابلته المسائية.