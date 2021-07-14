لبنان

هل يزور الحريري بعبدا مجددا اليوم؟

Lebanon 24
14-07-2021 | 23:14
A-
A+
Doc-P-842913-637619265222188734.jpg
Doc-P-842913-637619265222188734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مصادر مطلعة على الجو الحكومي تكشف عبر "الديار" ان تحديد الحريري مهلة من امس حتى اليوم وتحديداً قبل ظهر اليوم ،اي اقل من 24 ساعة لرئيس الجمهورية للرد على تشكيلته ، اتى بعدما فهم من رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما ما مفاده : «بجاوبك بكرا»، لكن الابرز هو ما كشفته المصادر باشارتها الى انه ليس من الضروري ان يرد رئيس الجمهورية على طلب الحريري ضمن المهلة التي هو حددها له، ما يعني عمليا ان جواب عون سيتأخر اكثر من 24 ساعة، وفي هذا الامر احراج اكثر للحريري قبيل مقابلته التلفزيونية مساء فبصيح عندئذ محشورا بما يمكن ان يعلنه : فهل يعتذر اذا لم يصله بعد جواب عون؟ او يتريث؟ او يرجئ المقابلة التلفزيونية؟ علما ان مصادر مطلعة على جو الحريري لم تستبعد ان يعمد الرئيس المكلف ، وفي اطار لعبة الشحن والنكايات السياسية باخر الاوراق الحكومية « الى زيارة اخرى لبعبدا قبل ظهر اليوم يطلب فيها تسلم ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلته قبيل مقابلته المسائية. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:32 | 2021-07-15
07:27 | 2021-07-15
07:20 | 2021-07-15
07:06 | 2021-07-15
06:56 | 2021-07-15
06:49 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website