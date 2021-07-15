لبنان

"لقاء ودي" بين دوريل ورعد

Lebanon 24
15-07-2021 | 06:18
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عقد لقاء بين موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير باتريك دوريل ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وقد علمت «الأخبار» أن «جو اللقاء كانَ ودياً جداً»، وتناول «الى جانب رغبة فرنسا في مساعدة لبنان، العلاقات بين باريس وحزب الله»، وقد طلب دوريل رسمياً أن «يواصل حزب الله مساعيه للإسراع في تشكيل الحكومة».
 
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