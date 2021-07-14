القطاع الاستشفائيّ أمام اختبار الموجة الثالثة: لا مقوّمات للصمود

كتبت رجانا حمية في "الأخبار": يوماً بعد آخر، يأخذ «عدّاد» كورونا شكلاً يؤشّر إلى الواقع الذي تسير نحوه البلاد. المؤشرات التي يحملها التقرير اليومي لا تتوقف عن الصعود، وإن كانت حتى هذه اللحظة لا تزال «تحت السيطرة»... ولكن «ليس إلى وقتٍ طويل». هذا ما يقوله المتابعون وما تبيّنه بعض الأرقام، وفي مقدمها نسبة إيجابية الفحوص التي بدأت بـ0,8% مع وصول متحور «دلتا»، ووصلت أمس إلى حدود 2,7%، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع. أضف إلى ذلك انتقال الـ«دلتا» من خانة «الوافدة» إلى «المحلية»، ما يعني تفشّي الفيروس. وهو ما أشارت إليه نتائج الفحوص في مختبرات الجامعة اللبنانية لناحية وصول المتحوّر إلى معظم المناطق. وإذ يعوّل المعنيون على تسريع مسار التلقيح للوصول نحو المناعة المجتمعية، إلا أن ذلك لا يُعفي حتى الآن من الوصول إلى السيناريو - الكارثة، في حال بقيت الإجراءات على ما هي عليه. ولعلّ أسوأ ما قد يتسبب به هذا الأمر هو ما قد يحصل في القطاع الاستشفائي. والسؤال هنا: كيف سيكون واقع هذا القطاع في ما لو انفلشت «دلتا»؟الجواب الأقرب إلى مخيلة العاملين والمعنيين بالقطاع أنه «لن يكون بخير». هذا ما يقوله نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون. صحيح أنه لا يُبدي قلقاً كبيراً حتى الآن، إلا أن ما يحدث في الأرقام اليومية للفيروس لا يعني أن «نسترخي»، لافتاً إلى أن غالبية المستشفيات أقفلت أقسام «كورونا»، من دون أن يعني ذلك أن «كل شيء انتهى». ينطلق هارون من تجربة شخصية في المستشفى الذي يديره، والذي يضم «6 أسرّة امتلأت خلال يومين». صحيح أنه المستشفى الوحيد في المنطقة الذي أبقى على قسم «كورونا»، إلا أن للأمر دلالة بأن «في شي عم يحرك تحتنا». وهو ما يؤكده رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، لناحية أن «الوضع في حال تفشي الفيروس مجدداً سيكون صعباً للغاية». تستند هذه الآراء إلى تحديات تجعل من الصعب استيعاب ما قد يحصل، خصوصاً أن المستشفيات صارت «في مكانٍ آخر بعيد عن المطرح يللي كنا فيه قبل في المراحل السابقة من التفشي»، بحسب الدكتور فادي الجردلي، رئيس قسم السياسات الصحية والإدارة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت. ومعنى ذلك أن المستشفيات ستكون أمام مواجهة غير متكافئة بين تأمين الخدمات الطبية وأكلاف الأزمة الاقتصادية التي زادت أضعافاً في الآونة الأخيرة.