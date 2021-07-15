لا كلمة لنصرالله.. هذه حقيقة احتفال الجمعة

تردّدت أنباء عن كلمة مرتقبة لسماحة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن ⁧‫نصرالله‬⁩ عصر الجمعة المقبل.

وعلم "لبنان 24" أنّ هذه الأنباء ليست صحيحة، بل أنّ حفلاً ختامياً سيُقام لمسابقة "أولى القبلتين" لتلاوة وتجويد القرآ عصر الجمعة وذلك برعاية نصرالله.