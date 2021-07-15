لبنان

مسبح صيدا الشعبي.. عثروا عليه جثة

Lebanon 24
15-07-2021 | 01:14
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عثر على جثة محمود ح. (70 عاماً) على شاطىء البحر قرب ثانوية المقاصد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وحضرت القوى الامنية إلى المكان، على أن يصل الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة بناء على اشارة القضاء المختص.
 
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جثة

مسبح صيدا

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