وارتفع العلم مجدداً فوق السراي الحكومي: نحن بالمرصاد وعذركم أقبح من ذنب

هو خبر مختصر نشره أمس "موقع لبنان ٢٤" يرصد فيه صورة العلم اللبناني فوق مقر السراي الحكومي بالمقلوب، مع تعليق جاء "حفر وتنزيل" من خلال عبارة "هيدا مش تنكيس علم، هيدي نكسة وطن"، ليأتي بعد ساعات توضيح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء حاملاً عذراً أقبح من ذنب غير مغفور، إذ قالت في بيان مقتضب "توضيحاً للخبر المتداول عن تنكيس الأعلام فوق السراي الكبير، يهمّ المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الإشارة الى أن حلقة سارية أحد الأعلام المرفوعة فوق مبنى السراي من أصل أربعة أعلام، قد تعطلت مساء أمس وقام فريق الصيانة بإصلاحها ظهراً".في ٢٢ كانون الأول من العام ٢٠١٤، أصدر رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي تعميماً الى الإدارات والمؤسسات العامة كافة قضى بضرورة تحقيق الأعلام اللبنانية بصورة مطابقة للمادة الخامسة من النص الدستوري الذي يحدد مواصفات العلم اللبناني".المواصفات تشمل أيضاً سارية العلم يا سادة يا كرام... ونحن بالمرصاد.(الصورة بعدسة " لبنان ٢٤" هذا الصباح)