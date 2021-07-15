لبنان

سرقا 50 ألف دولاراً من الشركة التي يعملان بها.. و"المعلومات" توقفهما وتعيد المبلغ لأصحابه!

Lebanon 24
15-07-2021 | 03:10
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: 
 
"بتاريخ 8-7-2021، أقدم شخصان ملثّمان على الدخول الى إحدى الشركات في مدينة صيدا، بواسطة الكسر والخلع، وسرقا من داخل خزنة حديدية مبلغ مالي تُقدّر قيمته بـ /50/ ألف دولار أميركي وأربعة ملايين ليرة لبنانية.

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وبأقل من 24 ساعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هوية المتورطَين -من عمال الشركة المذكورة- وهما:

- م. خ. (من مواليد عام 1997، سوري)

- ي. ز. ع. (من مواليد عام 2000، سوري)

 بتاريخ 9-7-2021، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت دوريات الشعبة الى تحديد مكان تواجدهما في صيدا، حيث عملت على توقيفهما، وضبطت المبلغ المالي المسروق.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذ عملية السرقة من خزنة الشركة المدّعية، من خلال خلعها بواسطة قارص حديدي، جرى ضبطه مع قطعتي القماش المستخدمتّين لإخفاء وجهَيهما.

أعيد المبلغ المالي كاملاً إلى مالك الشركة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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