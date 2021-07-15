لبنان

محتجون اعتصموا أمام معمل دير عمار ومنشآت النفط في البداوي

Lebanon 24
15-07-2021 | 03:27
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 نفذ مواطنون اعتصاما أمام معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، إحتجاجا على انقطاع التيار والتقنين القاسي الذي تشهده منطقة المنية وجوارها، وتجمعوا أمام المدخل الرئيسي للمعمل، ومنعوا الموظفين من الدخول، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وتسبب الإعتصام في عرقلة حركة المرور على طريق المنية الدولي.
 
كما نفذ محتجون إعتصاماً أمام مدخل منشآت نفط طرابلس في البداوي، ومنعوا خروج الصهاريج منها، إحتجاجا على فقد مادة المازوت من السوق، وارتفاع سعرها في السوق السوداء، مما تسبب بتوقف عدد من مولدات الكهرباء الخاصة عن العمل، ولجوئها إلى برنامج تقنين قاس في مواجهة هذه المشكلة.

وشارك في الإعتصام أيضا سائقو سيارات وباصات وشاحنات تعمل على المازوت، يجد أصحابها صعوبة كبيرة في تأمينه لسد حاجاتهم.
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