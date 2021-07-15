لبنان

في طرابلس.. عمود كهرباء ضخم يتأرجح ويهدّد السيارات! (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2021 | 09:54
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أظهر مقطع فيديو عموداً كهربائياً ضخماً وهو يتأرجح عند دوار "السلام" المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، وسط تخوّف من سقوطه على السيارات التي تمرّ في المكان.
 
 
 
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