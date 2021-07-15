الجيش سحب عناصره من هذه النقطة

افيد ان الجيش سحب كامل عناصره، حتى المختصين بالحماية من مكاتب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في منطقة المونتيفردي.

وعُلم ان المحكمة تتحضر لإقفال مكاتبها في بيروت بسبب تعذر دفع المستحقات لها اضافة الى الصعوبات التموينية واللوجستية التي تواجهها.