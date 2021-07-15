لبنان

الجيش سحب عناصره من هذه النقطة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2021 | 04:15
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افيد ان الجيش  سحب كامل عناصره، حتى المختصين بالحماية من مكاتب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في منطقة المونتيفردي.
وعُلم ان المحكمة تتحضر لإقفال مكاتبها في بيروت بسبب تعذر دفع المستحقات لها  اضافة الى الصعوبات التموينية واللوجستية التي تواجهها.
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