"الوطني الحر" يربط منح الثقة للحكومة بالموافقة على برنامجها

تقول مصادر في «التيار الوطني الحر»، مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون وكما موقف «التيار» كان بربط منح الثقة للحكومة بالبرنامج وهي الكلمة الذي نسيها ميقاتي، مع تأكيدها أن التوجه هو التعامل بإيجابية مع الحكومة بعيداً عن المناكفة وهذا من شأنه أن يساهم في نجاح مهمة مجلس الوزراء وأبرزها إنقاذ البلد.

ونقلت" الديار" عن مصادر ان الثقة للحكومة مضمونة مئة في المئة من الثنائي الشيعي وتيار المستقبل وجنبلاط والمردة ونواب مستقلين، وحتى من التيار الوطني الحر ، على الرغم من إعلانه انه ينتظر البيان الوزاري للحكومة ليحدد موقفه من اعطاء الثقة او حجبها. لكن المصادر تؤكد ان ثقة التيار محسومة مئة في المئة بقرار من عون أبلغه إلى ميقاتي قبل إعلان الولادة وبيان التيار ليس إلا مناورة سياسية.