البطاقة التمويلية... ما لها وما عليها

يعتبر أكثر من خبير إقتصادي أن مشروع البطاقة التمويلية هو حل مؤقت جيد في المرحلة التي يمر بها لبنان والعائلات الفقيرة، لكنهم يجمعون على أنه كان يفترض أن يتم إطلاقها قبل أشهر لتكون موازية لعملية رفع الدعم التدريجي وتخفيف العبء عن العائلات الفقيرة.

ويكشف هؤلاء أن النقاش كان في الأساس حول ضرورة رفع الدعم التدريجي للمحروقات والسلة الغذائية والدواء بالتوازي مع إدخال البطاقة التمويلية حيز التنفيذ لتساهم في تخفيف وطأة غلاء الأسعار، التي لن تكون غالبية الأسر اللبنانية قادرة على تحمّلها، ولا سيما أن الدعم كان عشوائيا ولم يكن عادلاً وساهم في المزيد من الإحتكار والتهريب.

أما وقد أطلقت البطاقة التمويلية فإنه من الضروري، وفق هؤلاء الخبراء، ألا يتم الإعتماد عليها بشكل دائم وكلي إنما يُفترض أن تكون مشروعا مؤقتا بالتوازي مع العمل على خطة إنقاذ وتعاف تبدأ بمقاربة الأزمات الكبيرة في البلد ومنها أزمة المصارف والأزمة النقدية، وهذا ما ستحاول الحكومة الجديدة العمل عليه.