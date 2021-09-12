العلاقة بين لبنان وسوريا بين الممكن والمتوقعّ

تؤكد أوساط معنية بالعلاقة بين لبنان وسوريا أن الزيارة الأخيرة لعدد من الوزراء للبحث التقني حول تمرير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، وكذلك إستجرار الكهرباء من الأردن، أعطت الضوء الأخضر حول إمكانية إعادة فتح المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.

وتكشف أن عددًا من وزراء حكومة تصريف الاعمال كانوا قد وضعوا تحضيرات وإجراءات لوجستية وتقنية وأذونات وموافقات بين الوازرات المعنية في البلدين لمواكبة إعادة فتح هذه المعابر، على أن تكون عودة العبور بين لبنان وسوريا عبر نقطتي المصنع والعبودية تدريجية وعلى مراحل.

إلا أن كل ذلك رهن بالسياسة التي ستعتمدها الحكومة الحالية بعد نيلها الثقة.