عبدالله عن الثلث المعطل: الفقر والمرض لا يحتاجان مراسيم لكي تعطلوهما

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "في النقاش الدائر حول الثلث المعطل، بين من يعتبره حصل أم لم يحصل، وبين من يصوره مكسبا أو هزيمة أو تسوية، نقول، لا قيمة لكل ذلك، فالبلد كله معطل دون الحاجة لكم، والفقر والمرض والهجرة لا يحتاجون مراسيم أو قرارات لكي تعطلوها.الوطن فقط بحاجة لرجالات تحمي قراره الوطني المستقل!".