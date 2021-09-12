عبدالله عن الثلث المعطل: الفقر والمرض لا يحتاجان مراسيم لكي تعطلوهما

في النقاش الدائر حول الثلث المعطل ،
بين من يعتبره حصل أم لم يحصل،
وبين من يصوره مكسباأو هزيمة أو تسوية،
نقول،لا قيمة لكل ذلك،
فالبلد كله معطل دون الحاجة لكم،
والفقر والمرض والهجرة
لا يحتاجون مراسيم أو قرارات لكي تعطلوها.
الوطن فقط بحاجة لرجالات تحمي قراره الوطني المستقل !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 12, 2021
في النقاش الدائر حول الثلث المعطل ،
بين من يعتبره حصل أم لم يحصل،
وبين من يصوره مكسباأو هزيمة أو تسوية،
نقول،لا قيمة لكل ذلك،
فالبلد كله معطل دون الحاجة لكم،
والفقر والمرض والهجرة
لا يحتاجون مراسيم أو قرارات لكي تعطلوها.
الوطن فقط بحاجة لرجالات تحمي قراره الوطني المستقل !