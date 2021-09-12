لبنان

كلمة لنصر الله مساء الإثنين

Lebanon 24
12-09-2021 | 01:55
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يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء ‏يوم غد الاثنين, عند الثامنة والنصف حول آخر التطورات ‏والمستجدات.
 
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