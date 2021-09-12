عراجي: عوارض الملقحين بجرعتين خفيفة

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان،واصيبوا بفيروس كوروناكانت عوارضهم خفيفة،ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية امريكية، أوضحت ان الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة٨٨في المئة ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد ٩١ في المئة".

متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان،واصيبوا بفيروس كوروناكانت عوارضهم خفيفة،ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى

كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية امريكية، أوضحت ان الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة٨٨في المئة ونسبةعدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد ٩١في المئة — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 12, 2021