لبنان

عراجي: عوارض الملقحين بجرعتين خفيفة

Lebanon 24
12-09-2021 | 02:27
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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن "متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان،واصيبوا بفيروس كوروناكانت عوارضهم خفيفة،ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية امريكية، أوضحت ان الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة٨٨في المئة ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد ٩١ في المئة".
 
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