لبنان

التاريخ لن يرحم.... الصايغ: الوقت ليس في مصلحتنا

Lebanon 24
12-09-2021 | 02:49
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عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر": "‏امّا وقد تشكّلت الحكومة، فنجاحها يكون في ترميم العلاقة مع الإخوة في المملكة العربية السعودية والحاضنة العربية، والإسراع في الخطوات الإصلاحية الجدية على كل المستويات، واصدار البطاقة التمويلية فوراً، وبلورة مشروع جرّ الكهرباء من الأردن ونقل الغاز من مصر، ‏ومباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتحريك عجلة الاقتصاد، والعمل على تشكيلات قضائية مستقلة، الوقت ليس في مصلحتنا، والتاريخ لن يرحم
 


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