التاريخ لن يرحم.... الصايغ: الوقت ليس في مصلحتنا

امّا وقد تشكّلت الحكومة.. فنجاحها يكون في ترميم العلاقة مع الإخوة في المملكة العربية السعودية والحاضنة العربية، والإسراع في الخطوات الإصلاحية الجدية على كل المستويات، واصدار البطاقة التمويلية فوراً، وبلورة مشروع جرّ الكهرباء من الأردن ونقل الغاز من مصر، ٢/١ pic.twitter.com/63xpIQGFwe
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 12, 2021
امّا وقد تشكّلت الحكومة.. فنجاحها يكون في ترميم العلاقة مع الإخوة في المملكة العربية السعودية والحاضنة العربية، والإسراع في الخطوات الإصلاحية الجدية على كل المستويات، واصدار البطاقة التمويلية فوراً، وبلورة مشروع جرّ الكهرباء من الأردن ونقل الغاز من مصر، ٢/١ pic.twitter.com/63xpIQGFwe
ومباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتحريك عجلة الاقتصاد، والعمل على تشكيلات قضائية مستقلة.. الوقت ليس في مصلحتنا، والتاريخ لن يرحم..!٢/٢
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) September 12, 2021
ومباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتحريك عجلة الاقتصاد، والعمل على تشكيلات قضائية مستقلة.. الوقت ليس في مصلحتنا، والتاريخ لن يرحم..!٢/٢