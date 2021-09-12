لبنان

"صيد ثمين"… توقيف عصابة لترويج المخدرات في جونية وجعيتا

Lebanon 24
12-09-2021 | 03:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 2:30 من فجر تاريخ 8-9-2021 وبعد عملية رصد وتعقّب، أوقفت قوّة من مفرزة البحث والتدّخل في وحدة الشّرطة القضائية، في محلّة حارة صخر - جونية، المدعو: هـ. ي. (من مواليد عام 1992، لبناني) على متن سيارة نوع "غولف فولكسفاكن" لون كحلي، بجرم تشكيل عصابة ترويج مخدّرات بالاشتراك مع شخصّين آخرَين.

بتفتيشه والسيّارة ومنزله الكائن في محلة غدير، ضبطت بحوزته كمية من المخدّرات عبارة عن: /61/ غ. كوكايين، /86/ غ. مادّة بيضاء مجهولة النوع، /12/ غ. حشيشة الكيف. إضافةً إلى ضبط مسدسَين حربيَين عيار /9/ ملم. و/4/ مماشط، و/22/ طلقة صالحة للاستعمال، وميزان حسّاس، وجهازَين خلويَين.

في الوقت ذاته، قامت قوّة من المفرزة المذكورة بمداهمة منزل في محلة جعيتا وعملت على توقيف شريكَيه:

- ش. ج. (من مواليد عام 1983، لبناني)

- ط. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني)

بتفتيشهما والمنزل، عُثر على كمية من الكوكايين والماريجوانا، وميزان حسّاس.

أودع الموقوفون مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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