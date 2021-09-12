قرداحي: لا نريد الذهاب إلى جهنّم

اعتبر وزير الاعلام جورج قرداحي أن الحكومة الجديدة لن تقوم بالمعجزات، مشيرًا إلى “أننا سنحاول أن نقوم بشيء ولا نريد الذهاب الى جهنم”.



وقال من مطار بيروت فور عودته إلى لبنان: “لن أُصرّح قبيل لقائي برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.