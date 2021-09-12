لبنان

طعمة: لنؤمن الاجماع الوطني للحكومة

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:10
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 دعا النائب السابق نضال طعمة في تصريح، الى "وضع اليد على المحراث، ولتبدأ الحكومة بالعمل المنتج، فلا وقت للمزيد من التجاذبات، والتذخير للمستقبل السياسي لهذا أو ذاك. أرضنا كريمة وتربتنا واعدة، شرط أن نكون أوفياء لها، ونكرس السياسة التي يمكنها أن تصون البلاد، وتخرجها من النفق المظلم".

تابع: "رغم كل الكلام الذي قدم لنا حكومتنا كنتاج تسوية دولية، وإذا سلمنا جدلا بصحة كل ما يقال، إننا ندعو كل اللاعبين فيها، إلى جعل أدائها محليا بامتياز. واجب الجميع التعاون مع المبادرات الصحيحة، والمسارات الصائبة، فالمسؤولية الجماعية وقت الأزمات رافعة لا يمكن لأحد أن يستغني عنها. وكذلك من واجب الجميع رفع الصوت في وجه أي محاولة جديدة لتضييع القدرات وهدر الطاقات. وكم كان عفويا وصادقا دولة الرئيس ميقاتي عندما فرز تلقائيا في معرض كلامه من يريد التعطيل، وشدد على ضرورة التعاون وتقديم التضحيات".

وتمنى طعمة للرئيس ميقاتي وللفريق الوزاري التوفيق، آملين أن "يكون قد استفاد المعطلون من التجارب السابقة التي أطالت أمد الأزمة وزادت السوء سوءا. ولا نقول هذا الكلام من أجل فرملة اندفاعة حكومية، طال انتظار اللبنانيين لها، بل ندعو الى أن يؤمن لها الجميع إجماعا وطنيا، ضمن الثوابت السيادية. ونرفع الصوت لنؤكد ضرورة أن نتعلم من التجارب السابقة، ونقيمها مستثمرين في الرؤى المستقبلية".

وأشار الى أن "إنتظارات اللبنانيين كبيرة وضخمة، ولا يمكن لأي حكومة أن تلبيها دفعة واحدة، وحتى أن تمتلك تصورا واضحا لبرمجة الانجازات، ولكن ذلك لا يعفي الفريق الحكومي من الجدية المطلقة، وتجاوز بيروقراطيات معطلة، فالجوع يستوطن الكثير من البؤر، والناس تنتظر الفرج".

وقال: "إذا كانت البطاقة التمويلية حدثا مفصليا، نظر إليه البعض بريبة تهدد كرامة المواطنين، فعلى الحكومة أن تجعل هذا الاختبار فرصة ثقة شعبية حقيقية بالحكومة. مساندة الناس أكثر من مطلوبة، ولكن حذار التسييس، وغياب الشفافية والمعايير الواضحة، وحذار تحويلها إلى بطاقة انتخابية يستفيد منها الأتباع، والأزلام. حذار إهانة اللبناني والمس بكرامته مرة جديدة. البطاقة التمويلية حق لمستحقيها وليست منة من أحد".

وختم طعمة: "كلنا ندرك أننا أمام فرصة جديدة في البلد، ونرجو أن تقدم الحكومة الجديدة المؤشرات الفعلية والعملية والواقعية لشعب صار يخاف التفاؤل. ننظر إلى وتيرة عمل سريعة دون تسرع، تعيد للأمل شيئا من عطره المشجع".
 
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