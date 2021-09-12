لبنان

جريحان بانقلاب سيارة في عاصون ـ الضنية

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:15
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أصيب شخصان بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تعرض سيارة فجر اليوم لحادث إنقلاب في أحد الوديان في محلة بيت جيدة ببلدة عاصون ـ الضنية.

ونقل مواطنون الجريحين الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة .
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انقلاب سياره

الضنية

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