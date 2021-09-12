جريحان بانقلاب سيارة في عاصون ـ الضنية

أصيب شخصان بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة تعرض سيارة فجر اليوم لحادث إنقلاب في أحد الوديان في محلة بيت جيدة ببلدة عاصون ـ الضنية.



ونقل مواطنون الجريحين الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة .