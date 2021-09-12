كلاس: هدفي استعادة الشباب ثقتهم بلبنان

أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن الفكرة الذي يريد التركيز عليها هي استعادة الشباب ثقتهم بلبنان، مضيفًا: "نحن بأزمة ومأزق".وقال، في حديث لـ"صوت لبنان"في ظل هذا الوضع المتأزم، الحكومة هي بارقة الأمل.ولفت الى أن هدفه في هذه الحكومة هو التركيز على الشباب وإعادة الثقة للشباب.