لبنان

كلاس: هدفي استعادة الشباب ثقتهم بلبنان

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:26
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أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن الفكرة الذي يريد التركيز عليها هي استعادة الشباب ثقتهم بلبنان، مضيفًا: "نحن بأزمة ومأزق".


وقال، في حديث لـ"صوت لبنان"في ظل هذا الوضع المتأزم، الحكومة هي بارقة الأمل.

ولفت الى أن هدفه في هذه الحكومة هو التركيز على الشباب وإعادة الثقة للشباب.
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