لبنان

السيد التقى وفدا من موظفي مركز المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:41
A-
A+
Doc-P-862957-637670438285302328.jpg
Doc-P-862957-637670438285302328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد وفدا من موظفي مركز المعاينة الميكانيكية وعماله، نقل الى الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري شكوى توقف رواتبهم منذ 4 اشهر.

وأشار الوفد الى أن "عددهم يبلغ 40 عاملا وموظفا، وهم يحضرون يوميا الى مكان عملهم بدون اي انقطاع ويرفضون نية الشركة اتخاذ اي اجراء في حقهم أو التوجه الى فسخ عقود العمل"، مطالبين الوزارات المعنية والحكومة الجديدة ب"منع أي ظلم يلحق أو قد يلحق بهم اليوم أو في المستقبل".

وأكد السيد تضامنه معهم ومع عائلاتهم، وهم يتحملون أعباء إضافية نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية وقدوم العام الدراسي.

وإذ شدد على "ضرورة حسم مستقبل المعاينة في كل لبنان ومسارعة وزير الداخلية الجديد لحل هذه المعضلة، بما يحفظ حقوق الشعب برمته وحقوق العمال والموظفين في مراكز المعاينة"، دعا الى وقفة أمام مركز المعاينة في الفوار، لمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا المرفق الحيوي والهام بعد إعادته الى كنف الدولة وحكما حفظ حقوق عماله وموظفيه ورفض اي اجراء تعسفي بحقهم من قبل الشركات المشغلة وتحميلها مسؤولية الضرر اللاحق بهم.

وأكد السيد الحاجة إلى "قرار ثابت واضح وضوح الشمس لملف المعاينة"، واثقا من أن ذلك سيحصل حكما مع حكومة نعول عليها لوضع حد لأي تطور سلبي في اي مرفق".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website