السيد التقى وفدا من موظفي مركز المعاينة الميكانيكية

استقبل نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد وفدا من موظفي مركز المعاينة الميكانيكية وعماله، نقل الى الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري شكوى توقف رواتبهم منذ 4 اشهر.وأشار الوفد الى أن "عددهم يبلغ 40 عاملا وموظفا، وهم يحضرون يوميا الى مكان عملهم بدون اي انقطاع ويرفضون نية الشركة اتخاذ اي اجراء في حقهم أو التوجه الى فسخ عقود العمل"، مطالبين الوزارات المعنية والحكومة الجديدة ب"منع أي ظلم يلحق أو قد يلحق بهم اليوم أو في المستقبل".وأكد السيد تضامنه معهم ومع عائلاتهم، وهم يتحملون أعباء إضافية نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية وقدوم العام الدراسي.وإذ شدد على "ضرورة حسم مستقبل المعاينة في كل لبنان ومسارعة وزير الداخلية الجديد لحل هذه المعضلة، بما يحفظ حقوق الشعب برمته وحقوق العمال والموظفين في مراكز المعاينة"، دعا الى وقفة أمام مركز المعاينة في الفوار، لمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا المرفق الحيوي والهام بعد إعادته الى كنف الدولة وحكما حفظ حقوق عماله وموظفيه ورفض اي اجراء تعسفي بحقهم من قبل الشركات المشغلة وتحميلها مسؤولية الضرر اللاحق بهم.وأكد السيد الحاجة إلى "قرار ثابت واضح وضوح الشمس لملف المعاينة"، واثقا من أن ذلك سيحصل حكما مع حكومة نعول عليها لوضع حد لأي تطور سلبي في اي مرفق".