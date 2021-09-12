لبنان

القوات الإسرائيلية تطلق النار لترهيب سيدة لبنانية!

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:47
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 أطلقت قوات العدو الاسرائيلي النار في الهواء ترهيبا، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل - الكروم الشراقي.
 
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ميس الجبل

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