لبنان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بتصريح الرئيس ميقاتي.. ومستعدون لدعم حكومة لبنان الجديدة

Lebanon 24
12-09-2021 | 07:55
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أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للحكومة الجديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، إن الاتحاد مستعد لحشد الجهود، من أجل دعم لبنان، ومساعدته على مواجهة الأزمات التي يعانيها.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "يرحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان يوم الجمعة الماضي".

وأضاف البيان: "لقد تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وزادت من الصعوبات الحالية بسبب شلل القوة ونقص الوقود، لذلك على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى بدون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبناني، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة مباشرة الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل "بطريقة حرة ونزيهة وشفافية".

واضاف: "في هذا الصدد نرحب بتصريح رئيس الوزراء ميقاتي وعزمه على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، فنحن واقفون إلى جانب لبنان في جهوده للتغلب على التحديات التي تواجهها البلاد".
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