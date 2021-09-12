لبنان

الايوبي يهنئ ميقاتي بالحكومة

Lebanon 24
12-09-2021 | 05:47
A-
A+
Doc-P-862980-637670477726797569.jpg
Doc-P-862980-637670477726797569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي إتصالا هاتفيا بالرئيس نجيب ميقاتي مهنئا، بتشكيل الحكومة "بعد المعاناة الطويلة التي عاشها اللبنانيون في تفاصيل حياتهم اليومية مع غياب حكومة مسؤولة ومتفاعلة مع معاناتهم واحتياجاتهم".

وتمنى الأيوبي للرئيس ميقاتي ولحكومته النجاح في المهمة الصعبة "التي تنتظرهم في ظل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان والمنطقة، لما لهذا النجاح المنتظر من إعادة لثقة اللبنانيين بوطنهم ومن تأمين للحياة الكريمة التي افتقدها معظم القاطنين في لبنان، وكذلك إعادة عجلة بناء الدولة الحديثة والعادلة التي يتطلع إليها كل أبناء الوطن".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website