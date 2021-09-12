الايوبي يهنئ ميقاتي بالحكومة

أجرى الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي إتصالا هاتفيا بالرئيس نجيب ميقاتي مهنئا، بتشكيل الحكومة "بعد المعاناة الطويلة التي عاشها اللبنانيون في تفاصيل حياتهم اليومية مع غياب حكومة مسؤولة ومتفاعلة مع معاناتهم واحتياجاتهم".وتمنى الأيوبي للرئيس ميقاتي ولحكومته النجاح في المهمة الصعبة "التي تنتظرهم في ظل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان والمنطقة، لما لهذا النجاح المنتظر من إعادة لثقة اللبنانيين بوطنهم ومن تأمين للحياة الكريمة التي افتقدها معظم القاطنين في لبنان، وكذلك إعادة عجلة بناء الدولة الحديثة والعادلة التي يتطلع إليها كل أبناء الوطن".