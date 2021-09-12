لبنان

الجيش يوقف الارهابي "أبو عناد".. شارك في معركة عرسال واختطاف راهبات معلولا

Lebanon 24
12-09-2021 | 06:12
A-
A+
Doc-P-862984-637670491529589416.jpg
Doc-P-862984-637670491529589416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقاً)، وقد شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور. كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014. وضبطت داخل منزله كتباً دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظاراً وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2021-09-16
08:12 | 2021-09-16
07:57 | 2021-09-16
07:47 | 2021-09-16
07:45 | 2021-09-16
07:40 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website