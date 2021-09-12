لبنان

حريق في دبين قضاء مرجعيون

Lebanon 24
12-09-2021 | 06:21
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أخمد عناصر الدفاع المدني مركز جديدة مرجعيون حريق أعشاب وأشجار مثمرة وصنوبر في بلدة دبين قضاء مرجعيون.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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مرجعيون

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