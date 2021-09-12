حفلة تسببت بحال من الذعر.. هذا ما جرى في عكار

شهدت بلدة بينو في عكار يوم أمس إطلاق نار بالهواء، وذلك إبتهاجاً بإحدى المناسبات في المنطقة، والتي كانت تقام على طريق عام البلدة قربَ مخفر بينو.مصادر خاصة أشارت لـ"لبنان 24"، الى أن أحد المواطنين، وهو تابع لإحدى الاجهزة الأمنية، هو من أقدم على اطلاق عدّة طلاقات نارية في الهواء إبتهاجاً، ما تسبب بحال من الخوف والذعر لدى المواطنين.و أكد مصدر أمني، أنه صدرَ بحق مُطلق النار مذكرة أمنية بملاحقته تمهيداً لتوقيفه.