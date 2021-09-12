طعمه: ندعو الحكومة الى إعادة تفعيل العلاقات مع المحيط العربي

تمنى النائب نعمه طعمه في بيان، النجاح والتوفيق للحكومة، داعيا إلى أن "تتحول إلى حكومة طوارىء اقتصادية واجتماعية ومعيشية لإنقاذ المواطنين من معاناتهم وقهرهم وبؤسهم، في ظل هذه الظروف والأعباء الحياتية الصعبة التي يرزحون تحت عبئها، وإن تجاوزت بعض التقاليد والأعراف من البيان الوزاري وسواه من شكليات، باعتبار وضع البلد لا يسمح بإضاعة الوقت وهو الواقف على صوص ونقطة، ولم يعد من الجائز الغرق في المتاهات وتصفية الحسابات وتسجيل النقاط على حساب معاناة الناس، ونحن اليوم على أبواب الاستحقاقات الداهمة صحيا وتربويا، إلى عامل التدفئة ولا سيما في الجبال".ودعا الحكومة إلى "إعادة تفعيل العلاقات مع المحيط العربي ولا سيما الخليجي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، لما لها من أياد بيضاء على لبنان ودور تاريخي في مساعدته ومساندته في أحلك الظروف وأصعبها".