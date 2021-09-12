لبنان

"كرمال أبطال فوج الإطفاء وشهداء ٤ آب".. وقفة إحتجاجية لأهالي الضحايا غدا

Lebanon 24
12-09-2021 | 06:48
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دعا أهالي شهداء فوج الإطفاء وضحايا إنفجار ٤ آب الى وقفة إحتجاجية تحت عنوان "كرمال أبطال فوح الإطفاء وشهداء ٤ آب" للمطالبة برفع الحصانات والمثول أمام القضاء.
وتتوجه يوم غد الإثنين ١٣ أيلول كل لجان عوائل الضحايا والشهداء للتجمّع في فوج الإطفاء عند الساعة السادسة صباحاً للإنطلاق نحو هدف مركزي مدروس لخنقه الى حين مثول قائد الجيش السابق جان قهوجي أمام المحقق العدلي، وفي حال عدم المثول ستكون هناك خطوات تصعيدية يُعلن عنها تباعاً وهذا الأمر، سيسري على كل متهم لا يمثل أمام القضاء.

الدعوة مفتوحة للمؤازرة أمام كل الشرفاء في هذا الوطن و خصوصاً المتضررين من جراء التفجير الآثم.
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