لبنان

بري متفائل.. هذا ما قاله عن تشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
12-09-2021 | 07:14
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أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لتشكيل الحكومة وقال: "إبتداء من الغد ستنطلق إلى العمل ونأمل ان توفق لما فيه خير اللبنانيين". وأشار بري في حديث لموقع "الانتشار" الالكتروني إلى أنه متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة.
 
 
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