بري متفائل.. هذا ما قاله عن تشكيل الحكومة الجديدة

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لتشكيل الحكومة وقال: "إبتداء من الغد ستنطلق إلى العمل ونأمل ان توفق لما فيه خير اللبنانيين". وأشار بري في حديث لموقع "الانتشار" الالكتروني إلى أنه متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة.