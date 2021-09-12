لبنان

الأول منذ اكثر من عامين.. ماذا يحدث في موقع الراهب؟

Lebanon 24
12-09-2021 | 07:28
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن مجموعة من ضباط العدو الإسرائيلي متواجدة عند موقع الراهب مقابل عيتا الشعب في ظهور هو الأول بهذا الشكل منذ اكثر من عامين.
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مجموعة من الضباط الإسرائيليين متواجدون عند موقع الراهب مقابل عيتا الشعب في ظهور هو الأول بهذا الشكل منذ اكثر من عامين (مراسل الجديد)
lebanon 24
14/09/2021 15:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24

موقع الراهي

عيتا الشعب

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