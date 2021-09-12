المرعبي: تحديات الحكومة كثيرة وعلى الجميع التعاون

رحب الوزير والنائب السابق طلال المرعبي في تصريح بتشكيل الحكومة، متمنيا لها التوفيق في عملها، لافتا الى "وجود وجوه فيها مشهود لها بكفايات وخبرات".وقال: "أمام هذه الحكومة تحديات ومسؤولية كبيرة، لانها تأتي بظروف استثنائية وصعبة. ولديها أولويات وأهمها وقف الانهيار وإجراء الاصلاحات المطلوبة والانتخابات النيابية في موعدها، وتكثيف الجهود لاستعادة الثقة العربية والدوليةوتعزبز ثقة المواطن بالدولة التي فقدها"، وختم مشددا على أنه "على الجميع المساعدة لانقاذ لبنان، فيكفي هذا البلد ما عاناه ويعانيه".