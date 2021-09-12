لبنان

بعدما أطلق النار على مواطن في طرابلس.. "المعلومات" توقفه

Lebanon 24
12-09-2021 | 07:45
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات- طرابلس المطلوب ا.ط لاقدامه على اطلاق النار امس على المدعو ص.م في باب الحديد ما ادى لاصابته.

وقد تم تحويل الموقوف للتحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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طرابلس

اطلاق نار

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