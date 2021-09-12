بعدما أطلق النار على مواطن في طرابلس.. "المعلومات" توقفه

اوقفت دورية من شعبة المعلومات- طرابلس المطلوب ا.ط لاقدامه على اطلاق النار امس على المدعو ص.م في باب الحديد ما ادى لاصابته.



وقد تم تحويل الموقوف للتحقيق تحت اشراف القضاء المختص.