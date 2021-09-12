حريق في خراج بلدة إيلات وصعوبة بإخماده

إندلع حريق في خراج بلدة إيلات - عكار داخل أرض زراعية، وسرعان ما إمتدت النيران داخل الأرض لتطال مساحات واسعة وتقترب من المزارع المجاورة، وذلك بسبب سرعة الرياح.





وتمكن العناصر أيضاً من إخماد حريق آخر في بلدة البرج أتى على مساحة بسيطة من الأعشاب والقصب اليابس. وعملت فرق الدفاع المدني المتواجدة على إخماد النيران والسيطرة على الحريق. ولا تزال عمليات الإخماد مستمرة من قبل العناصر.وتمكن العناصر أيضاً من إخماد حريق آخر في بلدة البرج أتى على مساحة بسيطة من الأعشاب والقصب اليابس.