حريق على مدخل مرفأ بيروت... ماذا جرى؟

نشرت صفحة الدفاع المدني عبر حسابها على فيسبوك:

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٩/١٢ حريقاً شب في اعشاب واطارات غير صالحة وأكوام من الكرتون على مدخل مرفأ بيروت.