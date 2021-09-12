لبنان

"إعلاميون من أجل الحرية" تستنكر تصريح قرداحي: إعلم أنك وزير للإعلام في بلد الحريات

Lebanon 24
12-09-2021 | 09:06
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صدر عن جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: ننظر بأسف وقلق وندين ما قاله وزير الاعلام الإعلامي جورج قرداحي، الذي استهل عمله الوزاري بالطلب الى وسائل الاعلام عدم استضافة صحفيين وإعلاميين يخالفونه الرأي. لا يا سيادة الإعلامي الوزير، لست أنت ولا أي مسؤول آخر يقرر عن وسائل الإعلام من تستضيف، وإذا كنت قد بدأت مهمتك على هذا النحو، فاعلم أنك وزير للإعلام في بلد الحريات فيه أقوى من الإملاءات الرعناء، كما في بلد يختلف عن النماذج التي تتمثل بها وتفخر".
 
وكان وزير الاعلام قال في تصريح من المطار بعد عودته الى بيروت، متوجهاً بكلمة الى "بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة"، وقال: "فلسيمحوا لنا وليهدأوا قليلا"، متمنيا على وسائل الإعلام "عدم استضافتهم لان الحكومة حديثة الولادة".
 
وفي تصريح ايضاً، قال قرداحي: "لبنان كما وصفه رئيس الحكومة ‎نجيب ميقاتي: "طائرة تهبط اضطرارياً"، وبعض التعليقات على تشكيل الحكومة الجديدة مخزية ومعيبة".
 
 
 
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